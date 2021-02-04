Более 615 тысяч россиян уволили в январе 2021 года

Более 615 тысяч россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов.

Отмечается, что к 25 января «к увольнению предполагается 105,7 тыс. человека».

Кроме того, по состоянию на 25 января количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, достигло свыше 2,5 млн человек.

Ранее почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе.