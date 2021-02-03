Эксперт объяснил возможное смягчение санкций США по «Северному потоку – 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил сообщения об изменении позиции Соединенных Штатов по строительству российского газопровода «Северный поток — 2», передает НСН.

По мнению Пикина, новый американский президент Джо Байден хочет сдружиться с Германией и ЕС, поэтому и хочет ввести послабление.

При этом интересы Киева в переговорах по газопроводу на самом деле мало интересуют Вашингтон, считает эксперт. По его мнению, США об этом заявляют, однако фактически больше заинтересованы в слабой Украине, чтобы влиять на нее с помощью военных и политических рычагов.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности снять санкции с «Северного потока — 2». При этом они якобы хотят договориться о возможности временного отключения трубопровода при ограничении поставок газа через Украину.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.