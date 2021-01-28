Кабмин РФ выделит 18 млрд рублей на привлечение медспециалистов в регионы

Правительство России выделит 18 млрд рублей на привлечение новых медицинских специалистов в регионы страны. Об этом заявила премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг, 28 января, передает ТАСС.

Отмечается, что часть этих средств также будут направлены на зарплаты привлеченных медиков. По его словам, сейчас в связи с пандемией российская система здравоохранения действительно нуждается в кадрах.

Премьер выразил надежду на то, что к концу текущего года благодаря этим средствам и за счет счет увеличения фондов оплаты труда медорганизаций врачей станет на 14 тысяч больше, а среднего медицинского персонала — почти на 26 тысяч человек.

Мишустин также добавил, что правительство продолжает поддерживать специалистов, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, что позволяет лечить болезнь на ранних стадиях.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с начала пандемии участвовавшим в работе с пациентами с COVID-19 медикам было выплачено 188 млрд рублей.