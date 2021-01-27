ФНС создаст инспекцию для богатых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) с 1 февраля начнет работать новая инспекцию, которая будет администрировать налогоплательщиков-физлиц с очень большими доходами. Об этом РИА «Новости» рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в структуре налоговых органов будет создана «специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10)».

Как отмечается, «в ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)».

В ФНС также добавили, что для таких налогоплательщиков будут учитываться дополнительные критерии. Речь идет о наличии у них контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Глава ФНС Даниил Егоров в 2020 году отмечал, что российские граждане избавляются от привычки уходить от налогов.