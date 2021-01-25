Официальный курс евро составил 91,16 рубля

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Официальный курс евро на 26 января повысился на 73,71 коп. и составил 91,1458 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 49,54 коп. и достиг 74,8569 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 60,42 коп., до 82,1869 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

Ранее эксперты рассказали о валютах, на которые стоит обратить внимание для более выгодных инвестиций в текущем году.