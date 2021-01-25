В Счетной палате опасаются дефицита из-за регулирования цен на продукты питания

В Счетной палате России считают, что может возникнуть дефицит товаров, которые попали под регулирование цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экономического мониторинга ведомства.

Речь идет о таких социально значимых продуктах, как говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

В СП напомнили, что решение по ограничению цен на продукты позволит поддержать низкодоходные группы населения, у которых высока доля расходов на питание.

«В то же время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в сообщении ведомство.

Кроме того, в СМ считают, что производители могут решить, что для них невыгодна продажа собственной продукции по установленным ценам, а предложенной компенсации не хватит чтобы покрыть утраченную прибыль.

В декабря 2020 года правительству РФ дали право решать, когда регулировать цены на продукты.