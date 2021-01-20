Курс доллара в начале торгов отметил снижение

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курсы доллара и евро отметили снижение в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара опустился на 18 коп., до отметки 73,5 руб.

При этом курс евро упал на 11 коп., до 89,22 руб.

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