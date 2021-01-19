США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»

США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2», и его владельца компании «КВТ-Рус». Об этом сообщил американский Минфин.

Под ограничения попали еще шесть судов, два из которых — танкеры «Максим Горький» и «Сиерра» — ходят под флагом России.

Также санкции введены против зарегистрированного в Краснодарском крае ООО «Рустанкер» и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании. В список внесены три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.