Трамп постановил ограничить закупку беспилотников из России и Китая

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ограничивающий госзакупки беспилотных летательных аппаратов у стран-противников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

К странам-противникам нынешняя администрация США отнесла Россию, Китай, Иран и КНДР.

Использование беспилотных летательных аппаратов, произведенных противниками США, угрожает национальной и экономической безопасности, так как операции американского правительства с использованием данных аппаратов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации, заявили в Белом доме.

Беспилотники используются американскими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях.

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