Расходы россиян на Новый год увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 17 161 рубль — на 19% больше, чем в прошлом году (14 446 рублей) », — сообщается на сайте.

На подарки россияне потратили в среднем 6 782 рубля, на новогодний стол — 5 688 рублей.

Почти четверть опрошенных (23%) получили в подарок конфеты, напитки и деликатесы, каждому пятому подарили косметику и парфюмерию. Также популярными подарками были сувениры (11%), одежда или обувь (11%) и бытовая техника (11%).

76% россиян встретили Новый год дома, 9% — в гостях, 5% — на даче.

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