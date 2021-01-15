Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Немецкие власти выдали разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно представленным Федеральным ведомством морского судоходства и гидрографии Германии данным, строительство может проводиться в период с января по май 2021 года.

Трубоукладка будет проходить на участках около 16,5 и 13,9 км и завершит реализацию проекта в исключительной экономической зоне Германии.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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