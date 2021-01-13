Власти Украины планируют ввести госрегулирование цен на газ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правительство Украины намерено ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.

В ходе заседания кабинета министров Шмыгаль предложил установить цену на газ в размере 6,99 гривен (18,39 рубля) для всех бытовых потребителей, указано в сообщении.

Глава украинского правительства пояснил, что причинами данной инициативы являются карантинные ограничения из-за пандемии, а также «резкий и неподъемный» рост биржевых цен на газ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

На Украине установили рекордные цены на газ для населения

На Украине назвали повышение цен на газ «тарифным геноцидом»

Транзит российского газа через Украину в 2020 упал до минимума в постсоветской истории