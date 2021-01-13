Власти Украины планируют ввести госрегулирование цен на газ

Правительство Украины намерено ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.

В ходе заседания кабинета министров Шмыгаль предложил установить цену на газ в размере 6,99 гривен (18,39 рубля) для всех бытовых потребителей, указано в сообщении.

Глава украинского правительства пояснил, что причинами данной инициативы являются карантинные ограничения из-за пандемии, а также «резкий и неподъемный» рост биржевых цен на газ.

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