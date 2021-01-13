РБК: газ Украины на 100 млрд рублей попал в залог в России

Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в числе которых природный газ на сумму ста миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

Как отмечается, активы заявлены в качестве обеспечения по предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited кредиту. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem и ряда предприятий Украины и Европы.

Кроме того, под залог попал принадлежащий химическим предприятиям Ostchem природный газ на стоимость в 98 миллиардов рублей.

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