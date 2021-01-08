В Германии одобрили создание фонда в поддержку «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», одобрил создание экологического фонда, за счет которого удастся защитить интересы участников проекта строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора.

«Nord Stream 2 AG приветствует планируемое создание Stiftung Klima-und Umweltschutz MV (Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург - Передняя Померания) правительством земли Мекленбург - Передняя Померания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд будет помогать в осуществлении климатических целей Германии, а также будет содействовать работе по завершению строительства «Северного потока — 2» для обеспечения надежных поставок природного газа.

Ранее парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил инициативу регионального правительства о создании экологического фонда, который в том числе будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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