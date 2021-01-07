Стоимость биткоина впервые превысила $40 тыс
Карина Казанцева
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Биткоин установил очередной рекорд: стоимость криптовалюты превысила $40 тысяч. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
На 21.15 мск биткоин подорожал на 14,28%, до $40158.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance криптовалюта подорожала на 14%, до $40202.
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