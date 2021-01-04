Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток — 2»

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован.

По его словам, европейские страны заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был достроен.

«И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал Новак.

Он добавил, что Вашингтон всегда выступал за существование рыночной конкуренции, но при этом сам использует «санкционную дубинку» против российского проекта.

Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 завершила строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии.

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.