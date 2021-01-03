Эксперт заявил, что курс биткоина может подняться до $100 тысяч

Эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 — $100 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал превышение стоимости криптовалюты $34 тысяч и отметил, что в новом году биткоин может значительно превысить текущие показатели.

По его словам, в рамках позитивного сценария цена валюты поднимется до $ 65-75 тыс. в третьем квартале года.

Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы», — сказал Припачкин.

При этом эксперт подчеркнул, что это может означать рост в последующие 2022 — 2023 годы.

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