Трамп продлил ограничение на выдачу трудовых виз в США
Полина Рутковская
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Действующий президент США Дональд Трамп продлил ограничение на выдачу ряда категорий американских трудовых виз, сообщает Fox News.
Срок действия распоряжения главы государства о приостановке выдачи виз в рамках борьбы с кризисом из-за пандемии COVID-19 продлен до конца марта 2021 года, указано в сообщении.
По заявлениям Белого дома, данная мера необходима для создания возможностей трудоустройства для американских рабочих на фоне резкого роста безработицы во время пандемии.
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