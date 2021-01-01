Трамп продлил ограничение на выдачу трудовых виз в США

Действующий президент США Дональд Трамп продлил ограничение на выдачу ряда категорий американских трудовых виз, сообщает Fox News.

Срок действия распоряжения главы государства о приостановке выдачи виз в рамках борьбы с кризисом из-за пандемии COVID-19 продлен до конца марта 2021 года, указано в сообщении.

По заявлениям Белого дома, данная мера необходима для создания возможностей трудоустройства для американских рабочих на фоне резкого роста безработицы во время пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

— Илон Маск раскритиковал решение США по трудовым визам