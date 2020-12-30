Россияне перечислили наиболее перспективные сферы работы в 2021 году

Сервис Работа.ру провел исследование, которое показало, что по мнению россиян наиболее перспективными в грядущем году будут сферы IT (44%). Об этом сообщает РИА «Новости».

Также в тройку самых популярных вошли профессии в сфере медицины и строительства, которые назвали 37% и 30% респондентов соответственно.

По мнению 27% россиян, в новом году наиболее актуальными будут технологии искусственного интеллекта, 22% предрекли рост роли энергетики и добывающей промышленности, 15% — государственной службы, еще 13% видят перспективы в сфере образования.

Меньше всего перспектив жители страны видят в сферах предпринимательства, промышленности, биотехнологии и экологии, космоса, туризма, дизайна, HR, медиа и культуры.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около 3,5 тысяч экономически активных совершеннолетних россиян из разных округов России.

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