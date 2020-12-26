Эксперт рассказал, когда лучше всего обменивать валюту

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о том, когда лучше всего продавать иностранную валюту. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он объяснил, что на валютных рынках идет чередование двух процессов: укрепление или ослабление нацвалюты, а затем спад.

По его словам, покупать доллары лучше всего тогда, когда их курс ниже 80 рублей, то есть фиксируется момент спада валюты к рублю. При этом продавать доллары следует, наоборот, в момент роста его курса, то есть при превышении отметки в 80 рублей.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост – например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — подчеркнул Тузов.

Кроме того, он посоветовал не ждать восстановления национальной валюты до прежнего уровня, но вместе с тем следить за укреплением ее курса.

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