Названы самые популярные направления путешествий внутри России в 2020 году

Самыми популярными внутренними направлениями для путешествий по России в 2020 году стали Москва и Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Также в число самых востребованных авианаправлений вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минводы, Уфа и Екатеринбург.

Помимо Москвы и Петербурга россияне чаще всего ездили на поезде в Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

В среднем путешественники провели в полете 2,6 часа, а в поезде — 11,5 часа. Средняя дальность полета составила 1 818 км, а ж/д поездки — 604 км.

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