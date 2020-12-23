Треть российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным
Бернст Ю.
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Руководство 29% компаний, действующих в регионах России, где 31 декабря остается рабочим днем, решило объявить его выходным. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Еще в 28% организаций, действующих в российских регионах, рабочий день сократят на час. При этом в каждой десятой компании рабочий день продлится до 14.00 или 15.00.
В то же время дежурным сотрудникам 14% предприятий все-таки придется выйти на работу в праздничный день.
В опросе приняли участие представители 1000 компаний из 107 населенных пунктов РФ.
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