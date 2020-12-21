На Украине могут отменить штрафы за услуги не на украинском языке

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес законопроект, предлагающий отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке. Об этом пишет РИА «Новости».

Норма об обязательном использовании украинского при обслуживании начнет действовать 16 января 2021 года. Нарушители правила должны будут заплатить штраф до 6800 гривен ($244).

«Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков», — приводятся слова Бужанского.

Отмечается, что авторами законопроекта выступают еще 27 депутатов от фракции «Слуга народа».

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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