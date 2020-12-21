Российскую вакцину от COVID-19 будут производить восемь зарубежных площадок

Россия договорилась о производстве своей вакцины от коронавируса нового типа с площадками в ряде стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА «Новости».

Так, на данный момент уже заключены соглашения с восемью зарубежными площадками, рассказал Медведев. При этом он подчеркнул, что работы по этому направлению «еще много».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 1,6 млн — с летальным исходом.

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