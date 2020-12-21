Россияне назвали размер желаемой пенсии

Граждане России рассказали, в каком размере они хотели бы получать пенсионные выплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По мнению 46,6% опрошенных, пенсия граждан не должна быть ниже 45 тыс. рублей. Еще почти 30% заявили, что им было бы достаточно и 30 тыс. рублей.

При этом 22,1% респондентов отметили, что им нужна пенсия более 45 тыс. рублей. Однако всего 1% участников исследования утверждал, что им хватило бы пенсии в размере около 25 тыс. рублей.

Кроме того, среди жителей Москвы за пенсию в пределах 45 тыс. рублей высказались 44% опрошенных, а за то, что сумма выплат должна быть выше — 38,5% респондентов.

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