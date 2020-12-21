Названа самая востребованная профессия 2021 года

Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

Так, на первом месте, по мнению специалистов, оказались медработники, а также сотрудники в сфере IT и продавцы.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост спроса на рынке труда на фармацевтов, водителей, курьеров, а также комплектовщиков, логистов и сборщиков.

При этом специалисты добавили, что наиболее ценным навыком в следующем году станет готовность непрерывного обучения, который стал актуальным в период переквалификаций.

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