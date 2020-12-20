Работа 58 компаний в Москве приостановлена из-за нарушений в пандемию

Деятельность 58 компаний в Москве была приостановлена из-за нарушений санитарных правил в период пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФССП по Москве.

Там уточнили, что 43 таких исполнительных производства окончено, по 15 приставы осуществляли контроль за исполнением решений суда.

Приостановление деятельности на срок до 90 суток — самое жесткое наказание для юрлиц за нарушения санитарных правил в пандемию.

Также сообщается, что столичным приставам поступило на принудительное исполнение 170 постановлений о взыскании с юрлиц административных штрафов за те же нарушения. Из них 84 исполнительных производства на общую сумму 2,9 млн руб. окончено фактическим исполнением, добавили в ведомстве.

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