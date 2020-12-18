Минфин перечислил в ПФР 73,6 млрд руб. на «новогодние» выплаты

Минфин России перечислил в Пенсионный фонд 73,6 млрд руб. на «новогодние» выплаты для семей с детьми до 8 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Как отметили в ведомстве, данные средства были выделены из резервного фонда правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых единовременных выплатах для семей с детьми до 8 лет в размере 5 тыс. руб. на каждого такого ребенка.

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