Цена биткоина снова обновила исторический максимум
Дарья Тарасенко
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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, следует из данных торгов на бирже Coindesk.
Цена криптовалюты днем 17 декабря продолжает расти и уже превысила отметку в $23 тыс. Более 10 часов назад стоимость биткоина впервые поднялась выше отметки в $21 тыc.
Стоит отметить, что в последний раз биткоин был выше $19 тысяч 16 декабря 2017 года.
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