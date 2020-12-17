Цена биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, следует из данных торгов на бирже Coindesk.

Цена криптовалюты днем 17 декабря продолжает расти и уже превысила отметку в $23 тыс. Более 10 часов назад стоимость биткоина впервые поднялась выше отметки в $21 тыc.

Стоит отметить, что в последний раз биткоин был выше $19 тысяч 16 декабря 2017 года.

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