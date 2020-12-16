Потери бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что потери городского бюджета в 2020 году превысят 600 млрд рублей. Его слова приводит РИА «Новости».

«По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей», — сказал он.

При этом градоначальник уточнил, что 300 миллиардов были потрачены на вынужденные незапланированные расходы на пандемию, а еще 300 миллиардов составили выпадающие доходы.

Собянин добавил, что экономика города выдержала удар, были выполнены все социальные обязательства перед москвичами.

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