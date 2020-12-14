Киев грозит России «ответственностью» за продажу «Массандры»
Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова пригрозила, что Россия будет нести ответственность за продажу крымского винодельческого завода «Массандра». Об этом она написала в своем Twitter.
По ее словам, «Россия, как государство-оккупант», снова «нагло нарушила» нормы Международного гуманитарного права.
«В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна «Массандра» своей же дочерней компании», — написала Джапарова.
Дипломат считает, что данное решение «юридически ничтожно».
Ранее стало известно, что компания «Южный проект», принадлежащая банку «Россия», купила 100% акций предприятия за 5,327 млрд рублей.
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