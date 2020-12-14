Страны ОПЕК выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 104%

Страны ОПЕК выполнили соглашение по сокращению добычи нефти в ноябре на 104%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

Как отмечается, в ноябре участники сделки убрали с рынка более 5 млн баррелей к базовому уровню в соглашении.

Саудовская Аравия в прошедшем месяце почти не изменила объемы добычи по сравнению с октябрем и добывала 8,963 млн баррелей в сутки.

ОАЭ нарастили добычу на 75 тыс. баррелей, до 2,52 млн баррелей, Конго — на 9 тыс. баррелей, до 282 тыс. баррелей.

В Ливии добыча нефти за месяц выросла на 656 тыс. баррелей и достигла 1,1 млн баррелей.

При этом добыча сократилась в Ираке на 76 тыс. баррелей относительно предыдущего месяца, до 3,76 млн баррелей.

Всего страны ОПЕК в ноябре нарастили добычу нефти на 707 тыс. баррелей в сутки, до 25,11 млн.

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