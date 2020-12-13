Pfizer начала поставки вакцины от COVID-19

Стартовали внутренние поставки вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Pfizer.

Грузовики с вакциной выехали с завода в Каламазу, штат Мичиган, рассказал представитель компании. Более 500 тысяч доз препарата будут доставлены в 145 департаментов здравоохранения и в больницы на всей территории США, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.

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