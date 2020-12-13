Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Ретейлеры смогут обеспечить россиянам возможность покупать продукты по доступным ценам, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность]... купить продукты по доступным для них ценам», — сказал Беляков.

В свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что бизнес демонстрирует социальную настроенность и готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты.

Ранее президент России Владимир Путин выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз начали совместную работу над снижением цен на базовые продукты питания. 12 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты в течение суток.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три ведомства в РФ работают над снижением цен на продукты

— Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

— Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен