В Подмосковье уточнили новое правило по тестам на коронавирус в кафе

Власти Московской области уточнили новое правило о том, что для посещения кафе, ресторанов и баров в регионе с 31 декабря по 10 января нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что отрицательный тест на COVID-19 потребуются гостям таких заведений Подмосковья только при проведении там корпоративов и других праздников.

«В остальном, все эти заведения общественного питания можно посещать как и раньше, абсолютно свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности», — сказано в сообщении.

Ранее правительство Подмосковья выпустило постановление, в котором указывается, что заведения, оказывающие услуги общественного питания, должны пускать гостей только при наличии результатов теста на коронавирусную инфекцию.

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