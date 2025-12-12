На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парень с «самым маленьким в мире пенисом» рассказал о «самой большой проблеме»

Mirror: американец с микропенисом рассказал, как это влияет на его жизнь
whutzhisphaze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Северной Каролины Майкл Филлипс впервые открыто рассказал о жизни с микропенисом — редким медицинским состоянием, которое сопровождает его с детства. По словам Филлипса, он решил публично говорить о своей проблеме, чтобы помочь другим людям, сталкивающимся с подобным диагнозом, пишет Mirror.

Филлипс отметил, что долгие годы испытывал стыд и замыкался в себе, полагая, что его пенис «просто меньше среднего» и ожидая изменения, которое так и не наступило. Именно попытка перевести тему в черный юмор однажды заставила его всерьез задуматься о своём состоянии.

«Когда я пошутил, что мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, понял, что мое положение может оказаться самым редким в мире», — рассказал он.

Майкл начал говорить о себе в соцсетях, где, по его словам, встретил удивительно теплый отклик. Подписчики поддержали его откровенность и помогли уменьшить давнее чувство стыда.

Филлипс критикует общественную одержимость размером и утверждает, что мужчины сталкиваются с нереалистичными ожиданиями и недостатком репрезентации.

«В медиа почти нет изображений людей с небольшими размерами, и микропенис почти никогда не показывается как реальное медицинское состояние», — отметил он.

Американец считает, что обществу необходимо лучше понимать, что маленький размер может быть следствием медицинских причин, а не поводом для шуток. По словам Майкла, его состояние серьезно повлияло на отношения: хотя некоторые женщины относились с пониманием, необходимость постоянных объяснений приводила к избеганию новых знакомств.

«Самая сложная часть — сексуальная жизнь и тот факт, что я до сих пор девственник. Об этом трудно говорить открыто», — признался он.

Ранее в Таиланде арестовали мужчину за услуги по увеличению пениса.

