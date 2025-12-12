Зеленский встретится в Берлине с тремя европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин и примет участие в переговорах в формате евротройки. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

«Зеленский приедет в понедельник в Берлин к канцлеру Фридриху Мерцу. Планируются также переговоры в так называемом формате Е3 с участием европейских государств — Германии, Великобритании и Франции», — говорится в публикации.

Встреча украинского президента с европейскими коллегами состоится 15 декабря. На данный момент неизвестно, будут ли на встрече американские представители. Основной темой переговоров остается вопрос мирного урегулирования на Украине.

До этого Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в офисе Зеленского назвали одно из условий для прекращения конфликта.