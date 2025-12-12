На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водительские права можно будет предъявлять через МАХ

В РФ предлагают сделать возможным предъявление водительских удостоверений в МАХ
Олег Червяков/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

МВД РФ предлагает приравнять возможность показывать водительские удостоверения в МАХ с предъявлением этих документов. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного ведомством, сообщает ТАСС.

Как отмечается, предъявление водительских сведений, а также страховки и технического паспорта транспортного средства будет осуществляться с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии МАХ с «Госуслугами».

В пояснительной записке также отмечается, что изменения будут направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также «цифровизацию отношений», связанных с безопасностью дорожного движения. В МВД также подчеркнули, что нововведения не потребуют выделения дополнительных средств из федерального бюджета на свою реализацию.

До этого депутаты Государственной думы выступили с инициативой лишать водительских удостоверений граждан Российской Федерации, уехавших за границу на долгое время. Также их предлагается лишить возможности использовать свои банковские счета. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее супермаркеты начали подтверждать совершеннолетие покупателей через MAX.

