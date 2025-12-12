В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

МЧС: в аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Отбой сигналу «Ковер», — отмечается в сообщении.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, запрет на полеты в аэропорту Ижевска был введен в 17:29.

До этого стало известно, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.