В Кремле заявили, что перемирие на Украине станет обманом и «запудриванием мозгов»

Перемирие на Украине станет обманом и «запудриванием мозгов», нужен долгосрочный мир. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал на желание украинского лидера Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования паузы на фронте, то это не пройдет.

«Мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие. Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир», — заявил Песков.

10 декабря пресс-секретарь заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием. Так представитель Кремля ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее призвал Москву заключить мораторий на удары по энергообъектам. Оно прозвучало на фоне блэкаута в Киеве и масштабных отключений электричества по всей Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

