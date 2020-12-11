Мишустин поручил ведомствам мониторить цены на социально значимые товары

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары. Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары был опубликован на сайте кабмина.

В перечне указывается, что этим трем ведомствам «в соответствии со сферами ведения» также поручено еженедельно докладывать результатах в правительство.

Кроме того, Мишустин поручил Минэкономразвития до 21 декабря представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

Также в сообщении на сайте кабмина говорится, что Минсельхоз должен направить в правительство доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие «с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов».

До этого сообщалось, премьер-министр России поручил кабмину принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на базовые продукты.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

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