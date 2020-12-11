ГП проведет проверку из-за подорожания продуктов питания

Генеральная прокуратура организовала проверку по факту подорожания продуктов питания в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там рассказали, что ГП фиксирует необоснованный рост цен на базовые товары. Например, сахар за прошедшую часть года подорожал более чем на 70%, а подсолнечное масло почти на 25%.

По этой причине прокурорам в регионах поручено проверить исполнение законодательства в области ценообразования, а в случае обнаружения нарушений действовать жестко.

Ранее тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.