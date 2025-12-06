Молдавия запросила поставки электроэнергии у Румынии

Молдавия запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии в связи с отключениями в энергосетях на Украине. Об этом сообщила государственная компания «Молдэлектрика» в социальных сетях.

«В соседнем регионе был отключен важный энергетический блок, а межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе. В связи с превышением планового перетока «Молдэлектрика» запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии», — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что компания предприняла необходимые меры безопасного функционирования энергосистемы, но жителей Молдавии призвали рационально потреблять электроэнергию, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.

6 декабря министерство энергетики Украины в Telegram-канале заявило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».