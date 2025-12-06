На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молдавия запросила поставки электроэнергии у Румынии

Молдавия запросила поставки электроэнергии у Румынии из-за отключений на Украине
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии в связи с отключениями в энергосетях на Украине. Об этом сообщила государственная компания «Молдэлектрика» в социальных сетях.

«В соседнем регионе был отключен важный энергетический блок, а межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе. В связи с превышением планового перетока «Молдэлектрика» запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии», — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что компания предприняла необходимые меры безопасного функционирования энергосистемы, но жителей Молдавии призвали рационально потреблять электроэнергию, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.

6 декабря министерство энергетики Украины в Telegram-канале заявило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами