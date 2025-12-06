Стали известны подробности о наезде автомобиля на толпу в Гваделупе

Водитель, въехавший в толпу на рождественском мероприятии в Гваделупе, находился в состоянии опьянения. Он задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«По его информации, три человека, в том числе 10-летний мальчик, находились после столкновения в критическом состоянии. Водителя, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали», — сообщает агентство.

Инцидент произошел в городе Сент-Анна на площади Шельчер, расположенной напротив ратуши и церкви. При наезде автомобиля на толпу десять человек получили ранения, несовместимые с жизнью.

Свидетели предполагали, что водителю могло стать плохо за рулем.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.

Ранее появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани.