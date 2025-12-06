Украинец Забарный не сыграет в матче «ПСЖ», в которым может выйти Сафонов

Игрок «ПСЖ» Забарный не попал в заявку на матч, в котором может сыграть Сафонов

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не попал в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном», в котором может сыграть российский вратарь Матвей Сафонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте парижского клуба.

При этом до этого в клубе не сообщали о проблемах Забарного со здоровьем.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова. Украинский футболист в текущем сезоне сыграл в 16 матчах.

Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье не попал в заявку на игру из-за травмы, а Сафонов был включен в этот список. Встреча между «ПСЖ» и «Ренном» начнется 6 декабря в 23.05 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды.

Ранее главный тренер «ПСЖ» отказался отвечать на вопрос о Сафонове.