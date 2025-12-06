На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леонова: даже если Малинин ошибется на Олимпиаде, отрыв все равно будет заоблачным

Фигуристка Леонова не верит в возможность ошибок Малинина на Олимпиаде
Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин едва ли допустит ошибки во время олимпийских прокатах, заявила «Газете.Ru» серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова. По ее мнению, даже если это произойдет, соперники все равно не смогут к нему приблизиться.

«Как будто бы у него нет конкурентов на Олимпиаде, уже все всё понимают. Но, видите, короткую программу он проиграл. Значит, все-таки есть шанс, что все пойдет не так, как мы ожидаем. Но этот шанс настолько мал, что даже если у Ильи что-то не задастся в короткой программе, то в произвольной с таким набором все равно будут заоблачные суммы и огромный отрыв от ближайших преследователей», — полагает Леонова.

Малинин в финале Гран-при ISU в Японии исполнил в произвольной программе четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, а также каскады четверной лутц — ойлер — тройной флип, четверной тулуп — тройной тулуп и секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Он побил собственный мировой рекорд, получив за произвольную программу 238,24 балла. При этом в короткой программе Малинин допустил ошибку и стал третьим. По сумме двух программ он получил 332,29 балла.

Ранее Авербух призвал не ждать оплошностей Малинина.

