На Украине АЭС снизили выработку электроэнергии

МАГАТЭ: атомные электростанции на Украине сократили выработку электроэнергии
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские атомные электростанции (АЭС) снизили выработку электроэнергии после массированного удара ВС России по Украине. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в соцсети X.

«Масштабная военная активность минувшей ночью повлияла на электросеть и вынудила украинские действующие АЭС снизить выработку», — говорится в публикации.

6 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах.

Украинские СМИ писали, что 6 декабря на западе страны в Луцке произошли взрывы. Звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее военкор сообщил о «новых адресах» ударов по Украине.

