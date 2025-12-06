На Украине АЭС снизили выработку электроэнергии

Украинские атомные электростанции (АЭС) снизили выработку электроэнергии после массированного удара ВС России по Украине. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в соцсети X.

«Масштабная военная активность минувшей ночью повлияла на электросеть и вынудила украинские действующие АЭС снизить выработку», — говорится в публикации.

6 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах.

Украинские СМИ писали, что 6 декабря на западе страны в Луцке произошли взрывы. Звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее военкор сообщил о «новых адресах» ударов по Украине.