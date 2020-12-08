Евро и доллар растут к рублю

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Рубль теряет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара в начале торгов повышается на 7 копеек, до 73,71 руб.

Евро поднимается на 8 копеек, до 89,26 руб.

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