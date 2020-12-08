«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» удаляется от недостроенного участка «Северного потока — 2», следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

По ее информации, судно развернулось на северо-восток.

Пунктом назначения указан Калининград. Примерно по курсу корабля также находится точка окончания второй нити «Северного потока — 2».

В ту же сторону из порта Мукран, где хранятся трубы для достройки трубопровода, направились суда снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь».

7 декабря «Академик Черский» прибыл в район завершения одного из участков газопровода «Северный поток – 2» напротив берегов Польши.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализация проекта была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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