Ресторану Моргенштерна грозит штраф до миллиона после дня рождения тиктокера

Сотрудники столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер по коронавирусу в ресторане репера Моргенштерна. Теперь заведение «KAIF provenance» может заплатить штраф до миллиона рублей или закрыться на срок до 90 суток. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, пишет ТАСС.

«В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана «KAIF provenance» на Большой Дмитровке, совладельцем которого является певец Моргенштерн», — сказал Михайлов.

Он отметил, что в ресторане отмечал день рождения популярный тик-токер и певец Даня Милохин. Гости нарушали масочно-перчаточный режим и не соблюдали социальную дистанцию.

Подчеркивается, что информация о нарушениях передана в столичное управление Роспотребнадзора.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 67 млн заболевших, 46 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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